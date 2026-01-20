Скидки
Евгений Ловчев назвал лучшего российского тренера на данный момент

Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке как о лучшем российском специалисте на данный момент.

— Кто сейчас самый сильный российский тренер?
— Я ученик Симоняна и Старостина. Старостин в своей книге объяснил, что величие тренера определяется только по тому, что он выиграл. Семак выиграл столько, сколько за последнее время выигрывал только Романцев. Надо признать, что он хороший тренер, он добился многого. Мы много видели команд, куда приглашали хороших иностранцев, а ничего не получалось выиграть. Семак — самый сильный российский тренер на сегодняшний день. Мы помним, как он работал в «Уфе», там была добротная команда, они даже в квалификации Лиги Европы играли. Сейчас «Зенит» тоже находится в лидерах, они ниже третьего места вообще не опускаются, это очень заметный результат. Лучшим российским тренером по всем результатам, конечно, сейчас является Семак, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

