Главная Футбол Новости

«Мечта сбылась». Калиду Кулибали опубликовал пост после победы Сенегала в Кубке Африки

«Мечта сбылась». Калиду Кулибали опубликовал пост после победы Сенегала в Кубке Африки
Комментарии

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался о победе своей национальной команды в Кубке африканских наций. В финальном матче Сенегал одолел сборную Марокко — 1::0 (д. вр.). На 90+24-й минуте вингер марокканцев Браим Диас не реализовал пенальти.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Мечта сбылась. Сенегал снова блистает. За нашу страну. За Африку. За каждого сенегальца по всему миру. Двукратные чемпионы Африки! Мы всегда будем гордиться», — написал Кулибали в соцсети X, выложив фото главного трофея континента.

Сенегал завоевал второй Кубок Африки в истории. Впервые футболисты из этой страны поднимали Кубок над головой в 2022 году. Наибольшее число побед в турнире у сборной Египта — семь.

