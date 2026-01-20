«Мечта сбылась». Калиду Кулибали опубликовал пост после победы Сенегала в Кубке Африки

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался о победе своей национальной команды в Кубке африканских наций. В финальном матче Сенегал одолел сборную Марокко — 1::0 (д. вр.). На 90+24-й минуте вингер марокканцев Браим Диас не реализовал пенальти.

«Мечта сбылась. Сенегал снова блистает. За нашу страну. За Африку. За каждого сенегальца по всему миру. Двукратные чемпионы Африки! Мы всегда будем гордиться», — написал Кулибали в соцсети X, выложив фото главного трофея континента.

Сенегал завоевал второй Кубок Африки в истории. Впервые футболисты из этой страны поднимали Кубок над головой в 2022 году. Наибольшее число побед в турнире у сборной Египта — семь.