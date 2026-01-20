«Спортинг» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Скидки
Главная Футбол Новости

Спортинг — ПСЖ: онлайн-трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов начнется в 23:00 мск

Комментарии

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся португальский «Спортинг» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
После шести туров португальский клуб набрал 10 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Французская команда заработала 13 очков и расположилась на третьей строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

Календарь общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
