«Ты всегда в моей команде». Рамос поддержал Браима после промаха в финале Кубка Африки
Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос поддержал нападающего сборной Марокко Браима Диаса после нереализованного пенальти на 90+24-й минуте в финале Кубка африканских наций с Сенегалом — 0:0 (0:1 д. вр.). Марокканец пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.
Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'
«Промахиваются только те, у кого есть характер, чтобы пробить. Браим, брат, всегда держи голову высоко поднятой. Футбол всегда даёт шанс на реванш. И ты дал нам гораздо больше чем, этот промах. Иди дальше с ещё большей силой! Ты всегда в моей команде», – написал Рамос на своей странице в социальных сетях.
Испанец сопроводил пост музыкальной темой из фильма «Гладиатор» – Honor Him.
