Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Пирс Морган высказался о возможном бойкоте ЧМ-2026 сборными из Европы из-за Трампа

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года сборными из Европы из-за политики президента США Дональда Трампа. Главный футбольный турнир среди сборных состоится летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Возможно, Англии, Франции, Испании, Германии, Португалии, Нидерландам, Норвегии и Италии следует приостановить участие в чемпионате мира по футболу, пока продолжаются переговоры с президентом Трампом о введении различных тарифов? Отказ 8 из 10 фаворитов чемпионата может заставить многих задуматься», – написал Морган в соцсети X.

Ранее немецкий политик Юрген Хардт, являющийся членом немецкого парламента и соратником федерального канцлера Фридриха Мерца, заявил о возможности бойкота Германией чемпионата мира по футболу 2026 года из-за позиции Трампа по Гренландии.

