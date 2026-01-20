Скидки
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил об уходе из клуба полузащитника Александра Трошечкина

«Пари НН» объявил об уходе из клуба полузащитника Александра Трошечкина
«Пари НН» в телеграм-канале объявил, что 29-летний полузащитник Александр Трошечкин по договорённости между сторонами завершил выступление за нижегородский клуб и продолжит карьеру в другой команде.

«Мы говорим спасибо Александру за время, проведённое в нижегородском клубе, профессионализм и самоотдачу. Благодарим за игру и вклад, который при участии футболиста помог сохранить «Пари НН» место в Мир РПЛ», — написано в сообщении «Пари НН».

Трошечкин присоединился к «Пари НН» летом 2023 года, когда заключил трёхлетний контракт. В активе полузащитника 64 матча за нижегородский клуб, в которых он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Самые титулованные футбольные клубы России:

