Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Можно добавить 10-очковые броски». Жерар Пике предложил радикальные изменения для НБА

«Можно добавить 10-очковые броски». Жерар Пике предложил радикальные изменения для НБА
38-летний испанский футболист и бывший защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике высказался об изменении правил в спорте, предложив концептуальные реформы для баскетбола.

«Почему бы не попробовать изменить и другие виды спорта, например, баскетбол? Это правда, что НБА зрелищна, но правила тоже можно менять. Можно играть 3 на 3, добавить 10-очковые броски, помимо двухочковых и трёхочковых. Конечно, это не всё; можно изменить многое.

Любую дисциплину можно революционизировать и изменить самые старые правила. Есть и другие виды спорта, такие как футбол, бокс, ММА и даже дартс», — приводит слова Пике La Repubblica.

