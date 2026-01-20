Скидки
Главная Футбол Новости

«Париж» близок к приобретению нападающего «Марселя» Мопе — Footmercato

«Париж» близок к приобретению нападающего «Марселя» Мопе — Footmercato
Комментарии

«Париж» активно работает над трансфером нападающего «Марселя» Ниля Мопе. Об этом сообщает Footmercato.

По данным источника, переговоры между футболистом и парижским клубом продвигаются в положительном ключе, Мопе нуждается в частой игровой практике. Отмечается, что игрок требует зарплату в размере € 2,2 млн в год, ряд клубов Лиги 1 это условие оттолкнуло, но трансфер нападающего в «Париж» вероятен.

Срок действия текущего трудового договора Мопе с «Марселем» рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем клубном сезоне игрок принял участие в четырёх матчах, в которых забил два гола. Нынешняя трансферная стоимость футболиста оценивается в € 4 млн.

