«Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом». Карпин опубликовал фото с Головиным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в своём телеграм-канале опубликовал совместную фотографию с полузащитником национальной команды и «Монако» Александром Головиным. Сегодня, 20 января, монегаски встретятся с мадридским «Реалом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом», — написал Карпин.

Фото: Из личного архива Валерия Карпина

Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

После шести туров мадридский клуб набрал 12 очков и занимает седьмое место. Монегаски заработали девять очков и располагаются на 19-й строчке. В следующем туре «Реал» встретится с «Бенфикой» (28 января), а «Монако» — с «Ювентусом» (28 января).

