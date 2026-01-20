Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом». Карпин опубликовал фото с Головиным

«Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом». Карпин опубликовал фото с Головиным
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в своём телеграм-канале опубликовал совместную фотографию с полузащитником национальной команды и «Монако» Александром Головиным. Сегодня, 20 января, монегаски встретятся с мадридским «Реалом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
«Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом», — написал Карпин.

Фото: Из личного архива Валерия Карпина

Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

После шести туров мадридский клуб набрал 12 очков и занимает седьмое место. Монегаски заработали девять очков и располагаются на 19-й строчке. В следующем туре «Реал» встретится с «Бенфикой» (28 января), а «Монако» — с «Ювентусом» (28 января).

«С Саней Головиным пообщаемся». Карпин прибыл в Мадрид на матч ЛЧ «Реал» — «Монако»

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
