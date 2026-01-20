«Локомотив» разгромил «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче, Лукас Вера забил один из голов

Завершился товарищеский матч между московским «Локомотивом» и китайским «Чэнду Жунчэн» в рамках подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли в «Крикет центре» Абу-Даби (ОАЭ). Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты российского клуба.

Нападающий Владислав Сарвели вывел железнодорожников вперёд ударом из-за пределов штрафной. Во второй половине игры защитник Егор Погостнов удвоил преимущество москвичей после розыгрыша углового. Полузащитник Лукас Вера довёл счёт да крупного. Нападающий Николай Комличенко забил четвёртый гол красно-зелёных.

Следующий товарищеский матч на зимних сборах «Локомотив» проведёт в субботу, 24 января. Подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Ростовом».