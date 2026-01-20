Скидки
В Германии призвали к бойкоту ЧМ-2026 из-за позиции США по Гренландии

Президент «Санкт-Паули» и член исполнительного совета Бундеслиги и Немецкого футбольного союза Оке Гёттлих призвал к обсуждению вопроса о бойкоте чемпионата мира 2026 года из-за президента США Дональда Трампа и его заявлений по Гренландии.

«Вопрос о том, следует ли европейцам участвовать в соревнованиях в стране, которая косвенно, а возможно, вскоре и напрямую, атакует Европу, действительно оправдан», — приводит слова Гёттлиха City A.M.

Ранее Трамп заявил о желании установить контроль США над Гренландией, являющейся автономией Дании, для размещения там систем противоракетной обороны.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Турнир стартует 11 июня, а финал состоится 19 июля.

