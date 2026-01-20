Скидки
Главная Футбол Новости

«Аякс» изменил условия перехода Александра Зинченко из «Арсенала» — Джейкобс

«Аякс» изменил условия перехода Александра Зинченко из «Арсенала» — Джейкобс
«Аякс» изменил условия аренды крайнего защитника Александра Зинченко, являющегося футболистом «Арсенала». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, теперь в соглашении об аренде украинского футболиста предусмотрена опция его выкупа за небольшую сумму. Все стороны уверены, что сделка состоится в нынешнем месяце.

Защитник перешёл в «Ноттингем Форест» на правах аренды из «Арсенала» в 2025 году в последний день летнего трансферного окна. За время пребывания в клубе Зинченко провёл всего 10 матчей, из которых в стартовом составе вышел в четырёх играх в Премьер-лиге.

