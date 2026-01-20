Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» может подписать двух игроков «Тоттенхэма» — La Gazzetta dello Sport

«Рома» может подписать двух игроков «Тоттенхэма» — La Gazzetta dello Sport
Комментарии

«Рома» сделала предложение об аренде двух футболистов «Тоттенхэм Хотспур» румынского защитника Раду Дрэгушина и французского нападающего Матиса Теля в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, румын уже дал согласие на переход в итальянский клуб, однако «шпоры» настаивают на обязательном выкупе после аренды. Француз, в свою очередь, тоже хотел бы играть больше, поэтому склоняется к аренде.

23-летний Дрэгушин провёл лишь один матч в этом сезоне английской Премьер-лиги, сыграв пять минут. 20-летний Тель забил три гола в 15 встречах АПЛ, проводя на поле в среднем по 35 минут.

Материалы по теме
«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Микки ван де Вену — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android