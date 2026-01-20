«Рома» может подписать двух игроков «Тоттенхэма» — La Gazzetta dello Sport

«Рома» сделала предложение об аренде двух футболистов «Тоттенхэм Хотспур» румынского защитника Раду Дрэгушина и французского нападающего Матиса Теля в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, румын уже дал согласие на переход в итальянский клуб, однако «шпоры» настаивают на обязательном выкупе после аренды. Француз, в свою очередь, тоже хотел бы играть больше, поэтому склоняется к аренде.

23-летний Дрэгушин провёл лишь один матч в этом сезоне английской Премьер-лиги, сыграв пять минут. 20-летний Тель забил три гола в 15 встречах АПЛ, проводя на поле в среднем по 35 минут.