С Михаила Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, он может перейти в «Страсбург» — Sporf

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик близок к возвращению в футбол после дисквалификации из-за употребления допинга. Об этом сообщает издание Sporf в соцсети X. По данным источника, футболист урегулировал дело, связанное с дисквалификацией, и вскоре может вернуться к тренировкам с основной командой.

Сообщается, что лондонский клуб рассматривает возможность аренды Мудрика в «Страсбург», поскольку футболист стремится восстановить игровую форму. В ноябре 2024 года украинец был отстранён Футбольной ассоциацией Англии из-за проваленного допинг-теста.

Летом прошлого года Мудрику официально предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил. Футболист перешёл в «Челси» из украинского «Шахтёра» в январе 2023 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 70 млн.