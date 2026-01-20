«Интер» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 7-го тура Лиги чемпионов

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Интер» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Энрике, Барелла, Зелиньски, Димарко, Сучич, Тюрам, Мартинес.

«Арсенал»: Райя, Льюис-Скелли, Салиба, Москера, Тимбер, Субименди, Троссард, Мерино, Сака, Жезус, Эзе.

После шести туров миланский клуб набрал 12 очков и занимает шестое место. Английская команда заработала 18 очков и располагается на первой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.