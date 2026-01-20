«Челси» нацелился на защитника из клуба АПЛ — talkSPORT

«Челси» включил 28-летнего центрального защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси в свой список потенциальных трансферных целей. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, аргентинский футболист отклонил несколько предложений о продлении своего контракта с «Борнмутом», срок действия которого истекает летом. Несмотря на это, «вишни» намерены отклонять все предложения о покупке Сенеси в нынешнем месяце.

В нынешнем сезоне защитник «Борнмута» принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

