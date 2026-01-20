Экс-защитник «Спартака» Классен перебрался в «Грацер АК» из чемпионата Австрии

Бывший защитник московского «Спартака» Леон Классен перебрался в клуб «Грацер АК» из австрийской Бундеслиги. Об аренде экс-игрока молодёжной сборной России у немецкого «Дармштадта» объявила пресс-служба австрийцев на официальном сайте команды.

«Леон — технически одарённый игрок, который отлично вписывается в наш спортивный стиль. Он привнесёт ценный опыт, полученный за рубежом, в том числе и в Австрии, и полностью убедил нас во время переговоров. Мы уверены, что он сделает нашу команду ещё более гибкой на флангах», — заявил спортивный директор «Грацер АК» Тино Вавра.

Леон Классен выступал за московский «Спартак» с января 2022-го по август 2024 года. «Грацер АК» занимает 11-е место в чемпионате Австрии из 12. В активе команды 15 очков в 17 встречах.