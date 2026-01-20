Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Спартака» Классен перебрался в «Грацер АК» из чемпионата Австрии

Экс-защитник «Спартака» Классен перебрался в «Грацер АК» из чемпионата Австрии
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Леон Классен перебрался в клуб «Грацер АК» из австрийской Бундеслиги. Об аренде экс-игрока молодёжной сборной России у немецкого «Дармштадта» объявила пресс-служба австрийцев на официальном сайте команды.

«Леон — технически одарённый игрок, который отлично вписывается в наш спортивный стиль. Он привнесёт ценный опыт, полученный за рубежом, в том числе и в Австрии, и полностью убедил нас во время переговоров. Мы уверены, что он сделает нашу команду ещё более гибкой на флангах», — заявил спортивный директор «Грацер АК» Тино Вавра.

Леон Классен выступал за московский «Спартак» с января 2022-го по август 2024 года. «Грацер АК» занимает 11-е место в чемпионате Австрии из 12. В активе команды 15 очков в 17 встречах.

Материалы по теме
«Ротор» закупается под РПЛ, семейные ценности Уридии. Разбор топ-трансферов Первой лиги
«Ротор» закупается под РПЛ, семейные ценности Уридии. Разбор топ-трансферов Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android