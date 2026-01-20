Тренер «Марселя» Де Дзерби отреагировал на слухи о возможной работе в «МЮ»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби дал комментарий касательно слухов, которые связывают его с возможной работой в «Манчестер Юнайтед».

«Я сосредоточен на «Марселе», у меня нет времени думать о чём-то другом. Мне нравится жить в этом городе, но нам нужно поговорить в ближайшие месяцы или в следующем году.

Никакие критики, кто бы они ни были и откуда бы они ни пришли, не изменят моего мнения о своей работе, не повлияют на моё желание остаться в клубе», — приводит слова Де Дзерби Get French Football News.

На данный момент «Марсель» с 35 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1.