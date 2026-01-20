У ЦСКА возникли трудности в переговорах о переходе экс-защитника «Лиона» — Симплисио

Московский ЦСКА вышел на суммы, которые запрашивал «Аль-Васл» для начала переговоров по защитнику Адриэлсону. Однако эмиратский клуб занял жёсткую позицию и отступил, поскольку не желает отпускать футболиста. Об этом сообщает журналист Раиса Симплисио на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сегодня, 20 января, между клубами состоится встреча, направленная на урегулирование этой ситуации. Интерес к Адриэлсону также проявляют «Палмейрас» и «Крузейро».

Бразильский футболист играл за «Лион» с января 2024 года по лето 2025 года, когда перешёл в «Аль-Васл». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме Эксклюзив ЦСКА ведёт переговоры по трансферу экс-защитника «Лиона» Адриэлсона

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: