Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

У ЦСКА возникли трудности в переговорах о переходе экс-защитника «Лиона» — Симплисио

Комментарии

Московский ЦСКА вышел на суммы, которые запрашивал «Аль-Васл» для начала переговоров по защитнику Адриэлсону. Однако эмиратский клуб занял жёсткую позицию и отступил, поскольку не желает отпускать футболиста. Об этом сообщает журналист Раиса Симплисио на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сегодня, 20 января, между клубами состоится встреча, направленная на урегулирование этой ситуации. Интерес к Адриэлсону также проявляют «Палмейрас» и «Крузейро».

Бразильский футболист играл за «Лион» с января 2024 года по лето 2025 года, когда перешёл в «Аль-Васл». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Комментарии
