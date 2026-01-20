Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Ротора»

Экс-игрок «Спартака» Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Ротора»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Ротора», сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Ранее Павленко работал тренером в структуре московской «Родины» и махачкалинского «Анжи», а также в московском «Торпедо». В качестве футболиста выступал за «Спартак», «Шинник», «Ростов», «Терек», «Крылья Советов», «Тосно», «Луч-Энергию», «Урал», «Томь», «Родину».

За игровую карьеру Александр провёл 477 матчей, в которых забил 69 голов и отдал 56 голевых передач. Будучи игроком, становился чемпионом России и обладателем Кубка России.

На данный момент «Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги Pari с 30 очками после 21 тура.

Материалы по теме
«Ротор» закупается под РПЛ, семейные ценности Уридии. Разбор топ-трансферов Первой лиги
«Ротор» закупается под РПЛ, семейные ценности Уридии. Разбор топ-трансферов Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android