Экс-игрок «Спартака» Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Ротора»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Ротора», сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Ранее Павленко работал тренером в структуре московской «Родины» и махачкалинского «Анжи», а также в московском «Торпедо». В качестве футболиста выступал за «Спартак», «Шинник», «Ростов», «Терек», «Крылья Советов», «Тосно», «Луч-Энергию», «Урал», «Томь», «Родину».

За игровую карьеру Александр провёл 477 матчей, в которых забил 69 голов и отдал 56 голевых передач. Будучи игроком, становился чемпионом России и обладателем Кубка России.

На данный момент «Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги Pari с 30 очками после 21 тура.