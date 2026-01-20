Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
«ПСЖ» поздравил Виктора Вембаньяму с попаданием на Матч звёзд НБА

Комментарии

Пресс-служба команды Лиги 1 «ПСЖ» поздравила 22-летнего французского центрового Виктора Вембаньяму, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», с попаданием на Матч звёзд — 2026.

«Поздравляем, Виктор Вембаньяма!» — написали во французском клубе в социальной сети Х.

Участие в Матче звёзд 2026 года станет для Вембаньямы вторым в его карьере в североамериканской лиге. Свой дебют в звёздном уикенде французский центровой совершил в 2025 году во время своего второго сезона в НБА.

Виктор был выбран под первым номером на драфте 2023 года командой «Сан-Антонио Спёрс» и по итогам первого сезона признан лучшим новичком.

