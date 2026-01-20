Скидки
Игрок «Краснодара» Перрен дал согласие на возвращение в «Осер» — журналист Кейес

Игрок «Краснодара» Перрен дал согласие на возвращение в «Осер» — журналист Кейес
Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен по-прежнему хочет покинуть российский клуб. Об этом сообщает журналист Эксосэт Кейес на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Осер» остаётся главным претендентом на подписание 29-летнего футболиста, который хочет вернуться во французскую команду. Подчёркивается, что обе стороны уже достигли соглашения о переходе. На текущий момент необходимо провести переговоры с «Краснодаром», чтобы убедить его отпустить Перрена.

Французский полузащитник перешёл в стан «быков» из «Осера» летом 2025 года. За этот период Перрен принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

