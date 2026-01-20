Головин выйдет на чистое 22-е место по числу матчей за «Монако», если сыграет с «Реалом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин может выйти на чистое 22-е место по числу матчей в составе «Монако» за всю историю, если появится на поле в игре 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт сегодня, 20 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Россиянин выступает за клуб французской Лиги 1 с лета 2018 года. Всего за это время на его счету 250 встреч. В случае выхода на поле в игре с «Реалом» Головин опередит по числу матчей полузащитника Теодора Шкудлапского, выступавшего за «Монако» в 60-е годы.

Среди действующих игроков клуба Головин с отрывом занимает первое место по числу игр за команду. У располагающегося на второй строчке защитника Кайо Энрике 199 матчей.