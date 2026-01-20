Скидки
«Ювентус» сохраняет интерес к защитнику «Сельты» Мингесе — Tuttosport

«Ювентус» сохраняет интерес к защитнику «Сельты» Мингесе — Tuttosport
Туринский «Ювентус» готовит второе предложение о трансфере защитника «Сельты» и сборной Испании Оскара Мингесы. Об этом сообщает Tuttosport.

Срок действия нынешнего соглашения футболиста с клубом из Виго рассчитан до следующего лета. Игрок готов уйти из команды уже в рамках нынешнего трансферного окна. Ранее туринцы предлагали за защитника € 3 млн, но получили отказ. «Сельта» рассчитывает получить за Мингесу не менее € 7 млн. В «Ювентусе» считают данную сумму слишком большой, ожидается, что итальянский клуб предложит за Оскара 4 млн.

В 24 матчах нынешнего клубного сезона Мингеса забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

