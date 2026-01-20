Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Кайрат» — «Брюгге»: Станкович открыл счёт на 32-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Кайрат» и «Брюгге». Игра проходит на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. В качестве главного арбитра встречи выступает Донатас Румшас. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. В прямом эфире встречу показывает Okko. Трансляцию этого матча также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Судьбоносный матч «Кайрата» в ЛЧ! Смотрите прямую трансляцию на «Чемпионате»
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
2-й тайм
0 : 2
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Станкович – 32'     0:2 Ванакен – 38'    

На 32-й минуте счёт открыл нападающий гостей Александар Станкович, являющийся сыном экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича.

После шести туров норвежский клуб набрал три очка и занимает 32-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

