Главный тренер дортмундской «Боруссии» Ковач входит в шорт-лист «МЮ» — Sky Sport

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Нико Ковача, возглавляющего дортмундскую «Боруссию», на пост главного тренера. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, 54-летний специалист входит в шорт-лист английского клуба. Манкунианцы узнавали о ситуации с будущим тренера в немецком клубе. Отмечается, его кандидатуру обсуждали в «Челси» после увольнения Энцо Марески и до назначения Лиама Росеньора.

Подчёркивается, что сейчас Ковач сосредоточен на работе в «Боруссии», однако готов поработать в Англии в будущем. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» возглавляет Майкл Кэррик, назначенный до конца сезона-2025/2026.