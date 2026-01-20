Стало известно, когда Кассьерра подпишет контракт с «Атлетико Минейро»

«Зенит» и «Атлетико Минейро» на текущий момент обмениваются документами о переходе нападающего Матео Кассьерры. Об этом сообщает журналист Фред Аугусто на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, колумбийский форвард прибудет в Белу-Оризонти в среду, 21 января, где пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский клуб заплатит «Зениту» за переход Кассьерры € 7 млн в качестве фиксированной суммы трансфера, а € 3 млн будут прописаны в договоре в виде возможных бонусов.

Кассьерра выступает в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период Кассьерра принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

