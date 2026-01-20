Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сергей Юран рассказал, как угрожал Боселли переводом во вторую команду «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о характере футболиста нижегородцев Хуана Боселли, интерес к которому приписывают «Краснодару». Уругваец перебрался в российский клуб из португальского «Жил Висенте» в сентябре 2023 года.

«Есть характер у Боселли. С ним нужно беседовать. Когда он забивает, когда идёт игра, у него сразу и в тренировочном процессе меньше требований к себе, и такая вальяжность появляется. Потом, когда его встряхнёшь в беседе, он включается.

Я так понял, в Португалии то же самое было. Там, видно, не беседовали, не встряхивали, поэтому футболист такой своеобразный. Умеет играть, но постоянно нужно держать его в тонусе. Объяснял, что есть вторая команда, там будешь продолжать дальше. Он на это реагировал.

Говорил: «Если не поймёшь, придётся мне штрафовать тебя». А когда речь заходит о финансах, у иностранцев сразу начинают немножко включаться и голова, и тело, и всё остальное», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

