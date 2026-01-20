Скидки
Главная Футбол Новости

«Фулхэм» хочет усилиться нападающим «Манчестер Сити» — BBC

Комментарии

«Фулхэм» планирует приобрести нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Оскара Бобба. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, клубы ведут переговоры о трансфере игрока, однако лондонцы ещё не направили официального предложения. Интерес к футболисту также проявляла дортмундская «Боруссия». Наличие конкурентов по позиции в лице Антуана Семеньо и Савио также может стать фактором, из-за которого Бобб покинет «горожан» в ближайшее время.

В 15 матчах текущего клубного сезона Оскар Бобб отдал одну голевую передачу. По данным сайта Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость нападающего составляет € 25 млн.

