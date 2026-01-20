Нванери переходит из «Арсенала» в «Марсель», известны детали сделки — Романо

Полузащитник лондонского «Арсенала» Итан Нванери переходит в «Марсель». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, сделка заключена на условиях аренды до конца сезона. По данным источника, клуб французской Лиги 1 покроет всю зарплату футболиста.

Кроме того, «Марсель» заплатит за полугодичную аренду около € 4 млн. Сумма зависит от количества проведённых полузащитником матчей. По данным журналиста, главные тренеры команды Микель Артета и Роберто Де Дзерби перед переходом обсудили перспективы игрока в новом клубе.

В текущем сезоне Нванери принял участие в 12 встречах за «Арсенал» во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.