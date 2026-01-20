Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Боссы «Алании» не выходят на связь с Гогниевым, команду не пускают на базу — источник

Комментарии

Вылетевшая в группу «Серебро» Дивизиона А Leon-Второй лиги «Алания» испытывает финансовые проблемы. Как сообщает журналист Сергей Ильёв в телеграм-канале, у владикавказского клуба на данный момент заморожены источники финансирования.

По данным источника, владельцы клуба Владимир и Данил Гуриевы не выходят на связь с главным тренером Спартаком Гогниевым. Боссы «Алании» рассчитывают на уход специалиста с высокой зарплатой, однако он не намерен покидать команду без компенсации.

В среду, 21 января, футболисты должны собраться на старой базе клуба. На новые поля академии, построенной при бывшем главе Северной Осетии Вячеславе Битарове, футболистов не пускают. Открытым остаётся вопрос с питанием.

Сообщается, что группа игроков «Алании» была предложена клубу «Заря», тренером которой является осетинский специалист Алексей Мулдаров. Однако клуб планирует делать ставку на собственных воспитанников и не собирается брать новичков в таком количестве.

