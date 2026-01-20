Газизов заявил, что будет оспаривать в суде иск о взыскании 1,1 млн рублей

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что поданный в его адрес иск является обычным спором, связанным с бизнесом. Функционер будет оспаривать требования иска в суде.

«Это вопросы, связанные с бизнесом. Пока ещё ничего не известно, всё в рамках обычного спора. Конечно, я планирую оспаривать требования в суде. Таких ситуаций, связанных с бизнесом, бывает немало. Ничего экстраординарного я в этом не вижу. Подача в суд сама по себе ещё ни о чём не говорит», — приводит слова Газизова ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан подало иск к Газизову с требованием возместить 1,1 млн рублей, обвинив его в «неосновательном обогащении». Предварительное заседание назначено на 17 февраля.