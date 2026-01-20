Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Будё-Глимт — Манчестер Сити: стартовые составы команд на матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/2026, 20 января

«Будё-Глимт» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1-й тайм
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'    

Стартовые составы команд.

«Будё-Глимт»: Хайкин, Шёвольд, Бёртуфт, Гундерсен, Бьёркан, Берг, Эвьен, Брунстад Фет, Бломберг, Хёг, Хёуге.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Льюис, Хусанов, Аллейн, Аит-Нури, Родри, Рейндерс, О'Райли, Фоден, Шерки, Холанд.

После шести туров норвежский клуб набрал три очка и занимает 32-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

