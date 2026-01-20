Скидки
Алонсо будет искать команду к лету. Ради «Ливерпуля» тренер готов прервать отпуск — Marca

Комментарии

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо, скорее всего, отдохнёт от футбола несколько месяцев после ухода из испанского клуба. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 44-летний специалист проводит время с семьёй после расторжения контракта и старается не посещать публичные мероприятия. Ожидается, что Алонсо станет искать команду к лету. Отмечается, что он готов будет прервать отпуск, если ему поступит предложение от «Ливерпуля», за который он играл.

Алонсо возглавлял «Реал» с лета 2025 года, ранее он работал в «Байере». Пост главного тренера «сливочных» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 48 набранных очков в 20 встречах.

