Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрэнк Лэмпард может возглавить один из клубов АПЛ — talkSPORT

Фрэнк Лэмпард может возглавить один из клубов АПЛ — talkSPORT
Комментарии

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, председатель правления «стекольщиков» Стив Пэриш является большим поклонником Лэмпарда и высоко оценивал его профессиональные качества ещё до работы с небесно-голубыми. Лэмпард является главным претендентом на смену Оливеру Гласнеру, который покинет команду по окончании нынешнего сезона.

На данный момент «Ковентри Сити» уверенно возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, и у него есть шансы на выход в английскую Премьер-лигу по итогам сезона. В связи с этим неясно, захочет ли тренер покидать свою нынешнюю команду.

Материалы по теме
«Ковентри Сити» Фрэнка Лэмпарда повторил достижение «Вулверхэмптона» в Чемпионшипе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android