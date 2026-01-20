Фрэнк Лэмпард может возглавить один из клубов АПЛ — talkSPORT

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, председатель правления «стекольщиков» Стив Пэриш является большим поклонником Лэмпарда и высоко оценивал его профессиональные качества ещё до работы с небесно-голубыми. Лэмпард является главным претендентом на смену Оливеру Гласнеру, который покинет команду по окончании нынешнего сезона.

На данный момент «Ковентри Сити» уверенно возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, и у него есть шансы на выход в английскую Премьер-лигу по итогам сезона. В связи с этим неясно, захочет ли тренер покидать свою нынешнюю команду.