Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Кайрат» — «Брюгге»: хозяева пропустили третий мяч на 75-й минуте
В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Кайрат» и «Брюгге». Игра проходит на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. В качестве главного арбитра встречи выступает Донатас Румшас. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу гостей. В прямом эфире встречу показывает Okko. Трансляцию этого матча также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
1 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Станкович – 32'     0:2 Ванакен – 38'     0:3 Верман – 74'     0:4 Мехеле – 84'     1:4 Садыбеков – 90+2'    

На 75-й минуте нападающий бельгийской команды Ромео Верман довёл счёт до разгромного.

Ранее, на 32-й минуте, счёт открыл нападающий гостей Александар Станкович, являющийся сыном экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича. На 38-й минуте полузащитник Ханс Ванакен укрепил преимущество «Брюгге».

После шести туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 36-е место. Бельгийская команда заработала четыре очка и располагается на 31-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

