«Кайрат» — «Брюгге»: хозяева пропустили третий мяч на 75-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Кайрат» и «Брюгге». Игра проходит на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. В качестве главного арбитра встречи выступает Донатас Румшас. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу гостей. В прямом эфире встречу показывает Okko. Трансляцию этого матча также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 75-й минуте нападающий бельгийской команды Ромео Верман довёл счёт до разгромного.

Ранее, на 32-й минуте, счёт открыл нападающий гостей Александар Станкович, являющийся сыном экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича. На 38-й минуте полузащитник Ханс Ванакен укрепил преимущество «Брюгге».

После шести туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 36-е место. Бельгийская команда заработала четыре очка и располагается на 31-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: