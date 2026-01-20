Дани Алвес подал в суд на бывшую жену, она управляла активами экс-игрока «Барселоны» — UOL

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес подал в суд на бывшую жену Динору Сантану. Об этом сообщает издание UOL. По данным источника, бразилец обвинил бывшую супругу в хищении более € 3 млн с его счетов. Она управляла активами экс-футболиста с 2013 по 2023 год.

Сообщается, что суд обязал бывшую жену Дани Алвеса предоставить отчёт о финансовом положении за 10 лет. Защита Диноры отрицает обвинения и утверждает, что экс-футболист мстит за поданный ею иск с требованием выплаты алиментов на двоих детей.

Сантана представила более 130 страниц переписки и квитанций, в нескольких из которых Алвес сам просил перевести средства. Согласно представленному отчёту, осталось всего около € 127 тыс., назначение которых не удалось объяснить, однако суд не счёл документы достаточными и потребовал от Диноры более подробного отчёта.