«Барселона» обсудила с агентами Хулиана Альвареса переход из «Атлетико» — Джейкобс

«Барселона» продолжает следить за 25-летним форвардом мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в нынешнем месяце спортивный директор сине-гранатовых Деку провёл встречу с представителями аргентинского нападающего, на которой обсуждался потенциальный переход Альвареса в каталонский клуб.

Форвард играет за «матрасников» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

