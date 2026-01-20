Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» обсудила с агентами Хулиана Альвареса переход из «Атлетико» — Джейкобс

«Барселона» обсудила с агентами Хулиана Альвареса переход из «Атлетико» — Джейкобс
Комментарии

«Барселона» продолжает следить за 25-летним форвардом мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в нынешнем месяце спортивный директор сине-гранатовых Деку провёл встречу с представителями аргентинского нападающего, на которой обсуждался потенциальный переход Альвареса в каталонский клуб.

Форвард играет за «матрасников» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Хулиан Альварес Подробнее
Материалы по теме
«Барселона» назвала игроков, которые пропустят матч со «Славией» в Лиге чемпионов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android