Главная Футбол Новости

Кайрат — Брюгге, результат матча 20 января 2026, счет 1:4, 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Кайрат» дома разгромно проиграл «Брюгге», сын Деяна Станковича забил гол
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Кайрат» и «Брюгге». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей. В прямом эфире встречу показывал сервис Okko. Трансляцию этой игры также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
1 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Станкович – 32'     0:2 Ванакен – 38'     0:3 Верман – 74'     0:4 Мехеле – 84'     1:4 Садыбеков – 90+2'    

На 32-й минуте счёт открыл нападающий гостей Александар Станкович, являющийся сыном экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича. На 38-й минуте полузащитник Ханс Ванакен укрепил преимущество «Брюгге». На 75-й минуте нападающий бельгийской команды Ромео Верман довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте защитник Брандон Мехеле забил четвёртый мяч в ворота хозяев. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Адилет Садыбеков забил гол «Кайрата».

После семи матчей казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 36-е место. Бельгийская команда заработала семь очков и располагается на 23-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

Новости. Футбол
