«Копенгаген» в меньшинстве избежал поражения в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Завершён матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Копенгаген» и «Наполи». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). В качестве главного арбитра матча выступил Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).

На 35-й минуте у датской команды был удалён с поля Томас Дилейни. Скотт Мактоминей на 39-й минуте вывел гостей вперёд. Джордан Ларссон на 72-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Копенгаген» с восемью очками располагается на 24-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Наполи» с восемью очками находится на 23-й строчке.

В следующем туре «Копенгаген» 28 января на выезде встретится с «Барселоной», «Наполи» в тот же день примет на своём поле «Челси».