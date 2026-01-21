Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Копенгаген — Наполи, результат матча 20 января, счёт 1:1, Лига чемпионов 2025/2026

«Копенгаген» в меньшинстве избежал поражения в матче Лиги чемпионов с «Наполи»
Комментарии

Завершён матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Копенгаген» и «Наполи». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). В качестве главного арбитра матча выступил Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мактоминей – 39'     1:1 Дж. Ларссон – 72'    
Удаления: Дилейни – 35' / нет

На 35-й минуте у датской команды был удалён с поля Томас Дилейни. Скотт Мактоминей на 39-й минуте вывел гостей вперёд. Джордан Ларссон на 72-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Копенгаген» с восемью очками располагается на 24-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Наполи» с восемью очками находится на 23-й строчке.

В следующем туре «Копенгаген» 28 января на выезде встретится с «Барселоной», «Наполи» в тот же день примет на своём поле «Челси».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Наполи» согласовал контракт с игроком из АПЛ, интересующим «МЮ» — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android