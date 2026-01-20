Скидки
Флик подтвердил уход тер Штегена из «Барселоны»

Флик подтвердил уход тер Штегена из «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подтвердил переход вратаря Марка-Андре тер Штегена в «Жирону». Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб арендует немецкого голкипера до конца сезона.

«Что ж, это решено. Сегодня утром Марк сказал нам, что переходит в «Жирону». Он фантастический вратарь. Я думаю, это правильное решение, желаю ему всего наилучшего. Он блестящий человек. У него есть хорошие шансы попасть на чемпионат мира», — приводит слова Флика Sport.es.

В нынешнем сезоне 33-летний вратарь принял участие в одном матче Кубка Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

