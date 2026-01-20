Премьер-министр Марокко: на самом деле Браим Диас стал открытием Кубка Африки

Премьер-министр Марокко Азиз Аханнуш поддержал нападающего национальной команды Браима Диаса после нереализованного пенальти на 90+24-й минуте в финале Кубка африканских наций с Сенегалом — 0:0 (0:1 д. вр.). Марокканец пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

«Я хочу отдельно обратиться к Браиму Диасу, потому что я видел, что он был очень расстроен. На самом деле он стал открытием этого турнира и его лучшим бомбардиром. [Ранее] он решил присоединиться к нашей сборной и носить нашу футболку. Ты не просто попал в сборную, ты завоевал сердца всех марокканцев», – приводит слова Аханнуша RMC Sport.