Салиба и Габриэл из «Арсенала» близки к повторению рекорда пары Фердинанд — Видич в «МЮ»

Центральные защитники лондонского «Арсенала» Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс вышли на второе место по числу сухих матчей в английской Премьер-лиге. Встреча 22-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:0) стала для пары защитников 47-й, в которой они ушли с поля без пропущенных голов.

Таким образом, Салиба и Магальяйнс опередили по этому показателю экс-защитников «Челси» Джона Терри и Рикарду Карвалью (46). На первой строчке по-прежнему остаётся бывшая пара защитников «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и Неманья Видич, которые вместе не пропустили в 70 играх.

Теперь Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс должны вместе провести 23 сухих матча, чтобы повторить достижение бывшей пары защитников «красных дьяволов».