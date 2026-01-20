Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салиба и Габриэл из «Арсенала» близки к повторению рекорда пары Фердинанд — Видич в «МЮ»

Салиба и Габриэл из «Арсенала» близки к повторению рекорда пары Фердинанд — Видич в «МЮ»
Комментарии

Центральные защитники лондонского «Арсенала» Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс вышли на второе место по числу сухих матчей в английской Премьер-лиге. Встреча 22-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:0) стала для пары защитников 47-й, в которой они ушли с поля без пропущенных голов.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон

Таким образом, Салиба и Магальяйнс опередили по этому показателю экс-защитников «Челси» Джона Терри и Рикарду Карвалью (46). На первой строчке по-прежнему остаётся бывшая пара защитников «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и Неманья Видич, которые вместе не пропустили в 70 играх.

Теперь Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс должны вместе провести 23 сухих матча, чтобы повторить достижение бывшей пары защитников «красных дьяволов».

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Интер» — «Арсенал» в ЛЧ, российские звёзды в НХЛ, НБА и теннис
Топ-матчи вторника: «Интер» — «Арсенал» в ЛЧ, российские звёзды в НХЛ, НБА и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android