«Тоттенхэм Хотспур» переиграл дортмундскую «Боруссию» в 7-м туре Лиги чемпионов

Завершён матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала английская команда. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Гленн Нюберг (Борленге, Швеция).

Кристиан Ромеро открыл счёт на 14-й минуте, Доминик Соланке удвоил преимущество команды на 37-й минуте.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 14 очками располагается на четвёртом месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Боруссия» с 11 очками находится на 12-й строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» 28 января на выезде встретится с франкфуртским «Айнтрахтом», «Боруссия» в тот же день примет на своём поле «Интер».