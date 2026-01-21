Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Боруссия Дортмунд, результат матча 20 января, счёт 2:0, Лига чемпионов 2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» переиграл дортмундскую «Боруссию» в 7-м туре Лиги чемпионов
Комментарии

Завершён матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала английская команда. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Гленн Нюберг (Борленге, Швеция).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Ромеро – 14'     2:0 Соланке – 37'    
Удаления: нет / Свенссон – 24'

Кристиан Ромеро открыл счёт на 14-й минуте, Доминик Соланке удвоил преимущество команды на 37-й минуте.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 14 очками располагается на четвёртом месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Боруссия» с 11 очками находится на 12-й строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» 28 января на выезде встретится с франкфуртским «Айнтрахтом», «Боруссия» в тот же день примет на своём поле «Интер».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Микки ван де Вену — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android