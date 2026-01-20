Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о победе в матче с «Чэнду Жунчэн»

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о победе в матче с «Чэнду Жунчэн»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Чэнду Жунчэн» (4:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 января 2026, вторник. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Чэнду Жунчэн
Чэнду, Китай
1:0 Сарвели – 38'     2:0 Погостнов – 63'     3:0 Вера – 80'     4:0 Комличенко – 87'    

«Идёт рабочий процесс, команда выполняет объём работы. Цель матча — получить практику после отпуска. Даже в такой сложной ситуации ребята показали неплохое качество игры и, самое главное, вовлечённость. Все идёт по плану, двигаемся дальше. Надо шаг за шагом прибавлять, повышать не только объём работы, но и интенсивность наших взаимодействий, встраивать новичков, чтобы быть сильнее по организации игры.

Нет смысла акцентировать внимание на отдельно взятых футболистах. Были яркие моменты, были моменты, которые надо корректировать, и в первом тайме, и во втором. Если говорить в целом, отработка моментов была на хорошем уровне, поэтому двигаемся по плану. Это только начало — первый этап подготовки», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

