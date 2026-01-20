Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Галактионов — о лишнем весе Веры: есть время привести его в боевое состояние

Галактионов — о лишнем весе Веры: есть время привести его в боевое состояние
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о функциональной готовности полузащитника железнодорожников Лукаса Веры.

«Неоднократно говорил, что Лукас — высококвалифицированный футболист. Все понимают его уровень и качество игры, его футбольные качества. То, что длительный перерыв не прошёл бесследно для его функциональной готовности, это так. Но у нас есть время привести его, так скажем, в боевое состояние. И шаг за шагом мы это делаем. Вы видите, он хорошо двигается, приходят его индивидуальные сильные качества», — сказал Галактионов корреспонденту «Матч ТВ».

Ранее «Локомотив» опубликовал кадры со сборов в Абу‑Даби, на которых заметно, что у футболиста проблемы с лишним весом. Сегодня, 20 января, железнодорожники разгромили «Чэнду Жунчэн» в товарищеской встрече (4:0). Аргентинский футболист забил один из голов.

17 декабря 2025 года «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца из «Аль-Вахада», за который не провёл ни одного матча. Вера подписал контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

Лукас Вера приехал на сборы «Локомотива» с лишним весом

«Золотая» эра «Локомотива»:

