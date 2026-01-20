Скидки
«Это только портит имидж клуба». Вальдано — о словах Арбелоа про кампании против «Реала»

«Это только портит имидж клуба». Вальдано — о словах Арбелоа про кампании против «Реала»
Комментарии

Бывший нападающий и тренер мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал слова главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа о кампаниях против клуба.

Во время матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги болельщики мадридской команды скандировали «Флорентино, уходи!» Специалист сказал, что люди, освистывающие Переса, не любят клуб. А следом заявил, что существуют кампании по подрыву авторитета «Реала» и он знает, кто за ними стоит.

«Он сказал, что знает, кто за этим стоит. У него, безусловно, больше информации, чем у меня, поскольку я совершенно не осведомлён обо всех, скажем так, политических манёврах вокруг клуба. Я не уверен, что раскрывать их – хорошая идея, потому что это только портит имидж клуба. Клуб принадлежит всем нам», – приводит слова Вальдано Mundo Deportivo.

