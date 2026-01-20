Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» может подписать бывшего нападающего «Милана» — Sky Sports

Комментарии

Нападающий «Бешикташа» Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в «Астон Вилле». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, представители «львов» посетили матч «Бешикташа» с «Кайсериспором» (1:0) в рамках 18-го тура Турецкой Суперлиги и встретились с агентом футболиста. Отмечается, что переговоры с руководством турецкой команды также состоялись. Работа над трансфером осложняется тем обстоятельством, что права на Абрахама принадлежат «Роме», за «Бешикташ» он выступает в рамках аренды.

Альтернативным вариантом для «Астон Виллы» является Жан-Филипп Матета из «Кристал Пэлас», но в таком случае клубу из Бирмингема придётся конкурировать с «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Сам Матета хочет играть в команде, принимающей участие в Лиге чемпионов.

Ранее Абрахам также выступал за «Милан». Помимо этого, он уже защищал цвета «Астон Виллы» с 2018-го по 2019-й в рамках аренды из «Челси».

