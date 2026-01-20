Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тренера за это надо увольнять, однозначно». Бубнов — о скандале в финале Кубка Африки

«Тренера за это надо увольнять, однозначно». Бубнов — о скандале в финале Кубка Африки
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о скандале в финале Кубка африканских наций, в котором Сенегал одолел Марокко — 1:0 (д. вр.). После назначения пенальти в ворота сенегальцев главный тренер команды Пап Тьяв увёл игроков с поля. Форвард команды Садио Мане спустя время призвал партнёров вернуться и доиграть матч.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Тренер увёл — всё, сразу поражение техническое. И на этом всё должно было закончиться. Марокканцы и без пенальти могли выиграть, правильно? Мане, кстати, красавец, он это прочухал. Тренера за это надо увольнять, однозначно», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На 90+24-й минуте форвард Марокко Браим Диас не реализовал пенальти, пробив «паненкой». На 94-й минуте полузащитник Пап Гейе принёс Сенегалу победу.

Материалы по теме
«Образ Африки опозорен». Мировые СМИ бурлят после скандального финала в Марокко
«Образ Африки опозорен». Мировые СМИ бурлят после скандального финала в Марокко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android