«Тренера за это надо увольнять, однозначно». Бубнов — о скандале в финале Кубка Африки

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о скандале в финале Кубка африканских наций, в котором Сенегал одолел Марокко — 1:0 (д. вр.). После назначения пенальти в ворота сенегальцев главный тренер команды Пап Тьяв увёл игроков с поля. Форвард команды Садио Мане спустя время призвал партнёров вернуться и доиграть матч.

«Тренер увёл — всё, сразу поражение техническое. И на этом всё должно было закончиться. Марокканцы и без пенальти могли выиграть, правильно? Мане, кстати, красавец, он это прочухал. Тренера за это надо увольнять, однозначно», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На 90+24-й минуте форвард Марокко Браим Диас не реализовал пенальти, пробив «паненкой». На 94-й минуте полузащитник Пап Гейе принёс Сенегалу победу.