«В ужасе, как его берёт «Зенит». Бубнов поделился инсайдом о хронической травме Дивеева

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился деталями прохождения медосмотра новичком «Зенита» Игорем Дивеевым. Защитник перешёл из московского ЦСКА в обмен на аргентинского нападающего Лусиано Гонду в зимнее трансферное окно.

«По Дивееву есть две информации: есть официальная информация Николича, когда он работал, что у Дивеева хроническая травма ахилла, и он выбывал даже, по-моему, чуть ли не на сезон; а сейчас есть неофициальная информация у меня о том, кто внутри команды и всю подноготную знает, что касается Дивеева. Он говорит, что вообще в ужасе, как с такими травмами его берёт «Зенит».

Там, говорит, вообще у человека очень серьёзные проблемы с травматизмом. Кстати, когда медосмотр прошёл, они сказали, что у него есть проблемы со здоровьем, однако вроде у них там сейчас такая аппаратура, такие специалисты, что они типа сумеют вылечить. Но хронические травмы не вылечиваются, это ерунда. Поэтому они и называются хроническими», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».